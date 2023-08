Sardegna, 600 persone evacuate in una domenica infernale: immagini choc dal Nuorese

Posada – 600 persone evacuate dalle case, in tanti cercano rifugio dalle fiamme in spiaggia e i pastori mettono in salvo le greggi in fretta e furia cercando una via di fuga: situazione drammatica a causa del vasto incendio sviluppatosi tra Monte Longu e San Giovanni. Sono impressionanti le immagini che giungono dalla località nuorese assediata dalle fiamme: sul posto stanno operando senza sosta numerosi mezzi e il presidente Solinas ha chiesto più flotta aerea e ha attivato la protezione civile europea. Intanto il comune di San Teodoro comunica che “al momento sono operativi nelle operazioni di spegnimento i Canadair della flotta della protezione civile oltre al Super Puma e gli elicotteri della flotta regionale, oltre alle numerose squadre a terra di Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Protezione Civile e Barracelli.

Sono circa 600 le persone evacuate a Posada dalla frazione di San Giovanni a Monte Longu. Il forte vento di maestrale che spira su tutta l’isola e l’imponente nube di fumo rendono le operazioni difficoltose.

Il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas è impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile, compatibilmente alla messa in sicurezza delle strade”.