SARDARA. In manette un38enne di Sardara per il reato di violenza sessuale e violazione di domicilio. Lo hanno arrestato i carabinieri del paese e della stazione di Sardara, unitamente ai colleghi del nucleo radiomobile della Compagnia di Villacidro a conclusione delle ricerche del violentatore avviate subito dopo i fatti. Secondo quanto ricostruito dai militari, ieri notte 27 aprile intorno alle 22, il giovane, forse con qualche bicchiere di troppo in corpo, avrebbe scavalcato il cancello d’ingresso del cortile di un’abitazione di una donna di 63 anni, nubile e sola in casa, con intento di approfittare sessualmente di lei.

La donna, sentendo insoliti rumori arrivare dal cortile, è uscita in cortile e si è trovata di fronte un uomo a viso coperto che si è lanciato su di lei, riuscendo a immobilizzarla e a tapparle la bocca con una mano. L’ha strattonata ripetutamente per impedirne ogni resistenza e l’ha palpeggiata insistentemente in più parti del corpo. La poveretta, con enorme fatica, è riuscita a divincolarsi dalla presa dell’uomo e a scappare in strada chiedendo aiuto ai vicini.

L’uomo, disorientato dalla pronta e energica reazione della donna, si è dato alla fuga. I carabinieri, giunti sul posto dell’aggressione dopo una telefonata ricevuta al 112 della Compagnia di Villacidro, hanno raccolto i necessari elementi informativi sull’aggressione e si sono messi alla sua ricerca. Lo hanno trovato dopo mezz’ora nel bar del Redentore, sulla statale 131, e lo hanno arrestato, per poi accompagnarlo, su disposizione del magistrato di turno nella Procura di Cagliari, alla la Casa Circondariale di Uta. (l.on)