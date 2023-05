Sardara, festa e tradizione con la sagra della pecora

Non una semplice sagra bensì una tradizione consolidata che si rinnova anno dopo anno e che preannuncia la festa principale di settembre in onore di Santa Maria Acquas. I pastori regalano le pecore che vengono condite e servite ai presenti durante una giornata ricca di appuntamenti che si svolgeranno nella località campestre a pochi passi dal paese e per le vie principali del centro del Medio Campidano caratterizzate dalle abitazioni in pietra adornate con fiori e piante.

Organizzata dal Comitato Santa Mariaquas 2023,

ecco alcune delle attività che si svolgeranno: alle ore 8:30″A manu pigada” – camminata di sensibilizzazione contro la violenza a cura della Commissione Pari Opportunità (ritrovo in Piazza Gramsci). Escursione “Le miniere del Monreale” a cura della Pro Loco Sardara (ritrovo alle Terme)

Alle 9, Pedalata ecologica Sardara (ritrovo in Piazza Gramsci) e alle 10 tiri liberi e amichevoli di basket. Alle 12,30 il pranzo “Sa Festa de is Pastoris” organizzato dal comitato 1973 e alle 16 si prosegue con Young Training – circuiti brevi per giovani/ partecipazione libera. Dimostrazione Taekwondo con i bambini, esibizione danza moderna contemporanea e

intrattenimento musicale con The Reflex Sound concluderanno la giornata. Importante sarà l’evento “A mau pigada: “Come commissione pari opportunità siamo sensibili a tutte le tematiche inerenti l’inclusione sociale e la sensibilizzazione di ogni tipologia di violenza – spiega Annarita Vacca, organizzatrice e membro della commissione – infatti questa è una camminata rivolta alla sensibilizzazione della violenza non solo contro le donne ma anche contro gli uomini. Se ne parla sempre meno rispetto alla violenza sulle donne ma sappiamo che anche questa è una realtà. La camminata partirà dalla sede del comune e si snoderà per le vie del paese. Verrà indossata una maglietta rosa fino ad arrivare alle terme dove ci sarà il nostro striscione e verranno letti anche dei brani da alcune di noi”.