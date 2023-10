Sardara, decine di bottiglie di birra abbandonate nell'incrocio della Madonnina per le Terme

Un bicchiere di troppo, sicuramente, e ciò che resta di una notte trascorsa in allegria è stato gettato in terra, senza alcun rispetto nei confronti dell’ambiente e delle persone che abitano nel territorio. Una moda che non passa quella dell’inciviltà e che viene abbondantemente denunciata dagli amministratori al fine di sensibilizzare e richiamare l’attenzione verso una problematica che mette a dura prova nervi e risorse comuni: infatti bonificare le aree deturpate comporta un dispendio di tempo, energie e fondi pubblici che potrebbero essere messi a disposizione per altre iniziative. E invece devono essere investite per ripulire dalla maleducazione di pochi.