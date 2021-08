Saranno abbattuti e catturati, addio ai cinghiali al parco di La Maddalena

Eโ€™ inoltre stato๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ถ๐—น ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฒ๐˜๐˜๐—ผ โ€œ๐—ฆ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ต๐—ถโ€, ๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐˜‚๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น Ministero della Transizione Ecologica per la creazione di un ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ ๐—ฒ๐˜€๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐˜€๐—ฐ๐—ฎ ๐—ถ ๐Ÿฎ๐Ÿฐ ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ต๐—ถ ๐—ก๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ถ ๐—ฑโ€™๐—œ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ฎ. Entrare a far parte della rete escursionistica nazionale favorirร il turismo escursionistico nel nostro territorio, garantendo una presenza importante anche e soprattutto al di fuori della stagione estiva.

Grazie al lavoro di squadra tra ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฒ Comune di La Maddalena, sono stati approvati gli interventi per la realizzazione di ๐—”๐—ฟ๐—ฒ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฆ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฆ๐—ต๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐— ๐—ผ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐˜†, per la realizzazione della ๐—ฃ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—–๐—ถ๐—ฐ๐—น๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ฒ tra La Maddalena e Caprera. La spesa complessiva stanziata รจ di โ‚ฌ 10.244.000,00 (dieci milioni e duecentoquarantaquattromila), e dimostra concretamente lโ€™impegno del Parco a favorire uno sviluppo del territorio che ne valorizzi la fruizione sostenibile.

Addio ai cinghiali a La Maddalena. Dopo aver ricevuto il nulla osta dalla Regione Sardegna, il Piano operativo per lโ€™eliminazione dei cinghiali รจ stato definitivamente approvato. ๐—”๐—ฝ๐—ฝ๐—ฒ๐—ป๐—ฎ ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐—ฟ๐—ฎฬ€ ๐—น๐—ฎ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐˜€๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎฬ€ ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ฒ, ๐—ฟ๐—ถ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฒ ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜€๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ. Le azioni proseguiranno per tutto il tempo necessario a raggiungere lโ€™eradicazione.

