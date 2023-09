"Sarai sempre con noi": l'addio di Assemini ad Alessandro morto nella tragedia di viale Marconi (VIDEO)

Folla e commozione per l’ultimo saluto a Alessandro Sanna, lo straziante saluto di mamma Giuseppina: “Amore mio, come farò ad abituarmi a voltarmi e non trovarti più. Il tuo abbraccio, il tuo caldo abbraccio che mi scaldava il cuore. Buon viaggio, figlio mio”. Presenti anche i ragazzi della Frassinetti Elmas: “Sarai sempre con noi”. Tutta la città si è stretta intorno alla famiglia del diciannovenne che domenica ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto in viale Marconi a Cagliari, la chiesa di San Pietro non è abbastanza capiente per contenere tutti. Parenti, amici ma anche chi non conosceva Alessandro ha voluto salutare il giovane che amava giocare a calcio e che si era appena affacciato alla vita. Tanti palloncini bianchi in chiesa, ad accompagnare il feretro un lungo corteo di moto e scooter. I giocatori della società sportiva di Elmas hanno raggiunto la vicina città tutti insieme intonando in coro “arriva lo squadrone”, il moto, l’inno della squadra, oggi intonato solo per salutare il giovane Alessandro. All’omelia celebrata da don Paolo Sanna presenti anche molti decimesi: Alessandro e il fratello hanno studiato a Decimomannu e il papà Franco Sanna lavora al Comune. Appena appresa la notizia, la sindaca Monica Cadeddu ha espresso condoglianze e vicinanza “a queste famiglie colpite da una così immane tragedia”. Un dolore immenso, che non si può spiegare: le lacrime cadono copiose da giorni dagli occhi ancora incredibili di chi non rivedrà più l’amato Alessandro.

Fonte: Casteddu on line