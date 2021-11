“Un altro fattore collegato è l’innalzamento dei mari. In assoluto il più alto lo abbiamo registrato nel 2019 con circa 24 centimetri rispetto alla media storica, l’anno prima di 22 e nel 2010 20 centimetri. Misurazioni registrate in tre diverse stazioni e cioè Cagliari, Porto Torres e Carloforte”.

Inevitabile, però, pensare a quanto su queste perturbazioni influiscano i cambiamenti climatici. La Sardegna sta iniziando a pagarne le conseguenze? “Il riscaldamento globale, la causa diretta dell’effetto serra si riscontra nella nostra Isola già dalle fine degli anni ’90 – afferma Delitala. Da circa 25 anni registriamo temperature in aumento, in particolare nell’ultimo quinquennio 2015-2020 che sono stati gli anni più caldi. In assoluto il più caldo della nostra storia è stato tra ottobre 2016 e settembre 2017 dove si è registrato un aumento di 2.3 gradi sopra la media storica relativa al 1971-2020. Il secondo più caldo 2019-2020, il terzo 2015-2016, il quarto 2014- 2015 e il quinto è il 2003”.

Sarà un altro fine settimana all’insegna del maltempo. La perturbazione che ha portato pioggia nei giorni scorsi si è indebolita rispetto alle previsioni iniziali, concedendo persino una tregua nella giornata di oggi. Ma ma non c’è scampo: domani si ricomincia con il maltempo, con rovesci o temporali anche di una certa intensità, in particolare nella parte meridionale e orientale della Sardegna. Maltempo che potrebbe persistere anche domenica. Sono le previsioni del direttore del servizio meteorologico dell’Arpa Sardegna, il climatologo Alessandro Delitala. “Climatologicamente nella norma, assicura, siamo a novembre ed è normale “.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a