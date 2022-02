Cabras

Il Comune pronto a rispondere a numerose richieste che arrivano dalla Sardegna, dal nord Italia e anche dall’estero

Primo via libera ai matrimoni nelle più suggestive e panoramiche località del Sinis. Il Consiglio comunale di Cabras ha approvato con dieci voti favorevoli e due astenuti il regolamento per la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civili. Il testo prevede la possibilità che matrimoni e unioni civili, appunto, vengano celebrati al di fuori della fascia oraria di servizio degli uffici e in sedi distaccate che verranno individuate già nelle prossime settimane.

Si parla per esempio di Tharros, ma anche di alcuni punti panoramici di San Giovanni di Sinis e perfino di Is Arutas. E sono già tante le coppie che hanno bussato agli uffici comunali chiedendo di sposarsi nei luoghi costieri della penisola sarda. Alcune richieste arrivano dal nord Italia, ma anche dall’isola, e c’è chi addirittura chi vive in Svezia ed è pronto a dire sì a Cabras.

“Dobbiamo fare presto”, ha dichiarato la vicesindaca di Cabras Alessandra Pinna, “contiamo di rispondere positivamente alle prime richieste già per maggio o giugno prossimi”.

Due saranno i nuovi passaggi amministrativi nell’ambito della procedura. La Giunta comunale guidata dal sindaco Andrea Abis dovrà individuare i siti che ospiteranno le celebrazioni, chiedere le autorizzazioni demaniali e poi il nullaosta alla Prefettura di Oristano.

L’esecutivo dovrà inoltre stabilire il tariffario, che terrà conto dell’eccezionalità e della bellezza dei luoghi, ma anche dei costi che lo stesso Comune dovrà sostenere.

“Il regolamento approvato dal Consiglio comunale”, ha spiegato ancora la vicesindaca Alessandra Pinna, “ha una chiara vocazione turistica. Finalmente anche a Cabras si potrà garantire alle coppie di celebrare matrimoni e unioni civili in sedi diverse dalla casa comunale. Contiamo così di dare un impulso forte al turismo e alle attività commerciali che ruotano attorno al wedding. Siamo felici di poter far conoscere le nostre località più belle promuovendo un messaggio positivo, grazie ai matrimoni e alle unioni civili”.

