Tertenia

Attorno alla testa aveva un sacco di iuta e plastica



Storia a lieto fine per Tarturo, un giovane esemplare di Caretta caretta rimasto intrappolato in un sacco di iuta e plastica nelle acque dell’Ogliastra. Raccolta da un turista e affidata alla Forestale, adesso la tartaruga è in cura al CReS, il Centro di recupero del Sinis che si occupa appunto di tartarughe e mammiferi marini.

Un turista milanese che nuotava lungo la spiaggia di Barisoni, a Tertenia, ha notato l’animale in difficiltà: attorno al collo aveva un groviglio di iuta e plastica, che gli impediva di nuotare e gli aveva provocato alcune ferite anche alle zampe. Il turista è riuscito ad afferrare la tartaruga, è tornato in spiaggia e ha chiamato immediatamente gli agenti della base navale del Corpo forestale di Arbatax.

In attesa dell’arrivo dei forestali, il soccorritore ha iniziato a liberare la tartaruga, che aveva fibre di plastica anche nel becco. Poco dopo gli uomini della Forestale hanno presa in consegna la tartaruga e l’hanno trasferita a Cabras, affidandola agli operatori del CReS..

“Il senso civico di un cittadino ha salvato la vita al piccolo Tarturo, così battezzato nell’occasione di questo fortuito incontro”, spiega una nota della Forestale. “Purtroppo la presenza nel mare di rifiuti, come buste, sacchi di plastica, lenze abbandonate, è un grandissimo pericolo per la sopravvivenza di questa specie. Il Corpo forestale sensibilizza la popolazione, residenti e turisti, invitandoli a non abbandonare nelle aree demaniali costiere materiali plastici di ogni genere”.

Grazie al tempestivo soccorso, molto presto Tarturo – circa cinque anni e 25 centimetri di lunghezza – potrà essere liberato e riprenderà i suoi viaggi nel Mediterraneo.

Mercoledì, 10 agosto 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.