“In una torre del castello abbiamo allestito un’esposizione con le immagini e i giochi della nostra manifestazione sui giochi tradizionali della Sardegna”, ha spiegato il presidente del Consorzio Due Giare, Lino Zedda. “Un’ulteriore opportunità per far conoscere al grande pubblico uno dei nostri progetti culturali e identitari più importanti degli ultimi anni”.

La Marmilla porta a Cagliari profumi, sapori e tradizioni, presentando al castello di San Michele piatti tipici che arrivano da un passato mai dimenticato dalle piccole comunità locali. L’esordio domenica scorsa con le ricette a base di legumi, preparati e offerti dai volontari delle Pro loco di Albagiara, che hanno fatto da perfetto contorno alle 240 foto in mostra al castello per il progetto “Fotografia contemporanea in Marmilla”.

Le volontarie della Pro loco di Albagiara

Uno scorcio della mostra dedicata a Olympias

“Un bel risultato per il nostro territorio”, ha concluso il presidente Zedda, “adesso anche il pubblico cagliaritano potrà conoscere meglio, oltre ai nostri paesi, anche i nostri sapori tipici. E ce ne sarà davvero per tutti i gusti”.

I piatti preparati dalla Pro loco di Albagiara per il primo appuntamento

Per prenotazioni e informazioni, scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamare il numero 070.15240479.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 20 novembre con i dolci di mandorle della Pro loco di Baressa, mentre domenica 27 l’associazione turistica di Curcuris presenterà le sue suppasa, il pane raffermo cotto e poi condito col sugo, e i volontari di Baradili cucineranno i ravioli. Si chiuderà domenica 4 dicembre in grande stile con la Pro loco di Gonnosnò e una selezione di carne e salsiccia.

