Apripista è stato il comune di Albagiara: domenica scorsa, infatti, in occasione della mostra “12 Reportage dalla Marmilla” presso il Castello di San Michele, si è svolto il primo appuntamento con “Sapori e immagini dalla Marmilla”, evento nato dalla collaborazione tra Orientare e il Consorzio Due Giare .

I partecipanti hanno preso parte alla degustazione dei prodotti tipici del paese quali ceci bianchi e ceci neri conditi con finocchietto selvatico, sedano, sedano e cipolle, Pane Carasau e Pistoccu con olio nuovo.

Insomma, un’occasione per valorizzare e promuovere il territorio anche grazie a una raccolta di 230 fotografie che offrono punti di vista nuovi e inediti su una zona nella quale si concentrano alcuni dei comuni più piccoli della Sardegna.

Il 20 novembre si replica con Baressa, e i suoi dolci di mandorle, dove ogni anno si tiene un’importante sagra giunta ormai alla sua ventinovesima edizione.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail