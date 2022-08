San Nicolò d’Arcidano

La manifestazione, organizzata dalla Pro loco, si svolgerà domenica 7 agosto ai giardini pubblici

Una giornata all’insegna della nostalgia, quella che sta preparando la Pro loco di San Nicolò d’Arcidano per domenica 7 agosto ai giardini pubblici di piazza Libertà. Si riscopriranno gli antichi sapori con la storica Sagra della pecora, giunta al 21° anno, mentre dalla mattina alle 10 si potrà fare shopping vintage, con il mercatino dell’usato, al debutto in questa edizione del 2022.

Sono sette i venditori, privati e hobbisti, che hanno aderito al mercatino del riuso. Insieme a loro, ci saranno i membri del comitato dei festeggiamenti del patrono San Nicolò vescovo, con il loro stand di abiti vintage e attrezzi da lavoro. I proventi verranno destinati alla festa, che si terrà a settembre.

Ci saranno anche i gazebo della sezione arcidanese dell’Avis e la società sportiva Arkitano MTB, che cercheranno di promuovere le loro attività sociali.

Alle 20 inizierà la distribuzione delle pietanze con la carne di pecora. Con un ticket di 12 euro sarà possibile acquistare un vassoio contenente un piatto di pecora cucinata nel tradizionale metodo “a craddaxu”, fatta dunque bollire in pentoloni con acqua, sale, pomodori secchi, cipolle, carote e patate, insieme a erbe aromatiche.

“La cottura durerà diverse ore, i soci inizieranno a cucinare dal primo pomeriggio, per poter ultimare alle 19.30”, spiega Mauro Loru, presidente della Pro loco di San Nicolò d’Arcidano. “Al brodo, ottenuto dalla pecora bollita”, prosegue il presidente, “si aggiungeranno poi altre spezie. Servirà per far cuocere i malloreddus, altra pietanza servita alla sagra. Sono buonissimi, si possono gustare con pecorino romano”.

I due piatti verranno serviti con il formaggio dell’azienda agricola Fanari di San Nicolò d’Arcidano, vino bianco e rosso della cantina La Giara di Usellus, infine anguria e melone dell’azienda agricola L’Orto di Eleonora.

Durante la manifestazione sarà allestito ai giardini pubblici un chiosco bar gestito dalla Pro loco, dove si potranno acquistare snack e bibite.

Non mancherà l’intrattenimento musicale, curato dalla cantante e musicista cagliaritana Panky Alma, in compagnia della sua band: presenterà al pubblico una selezione di brani editi, inediti, nazionali e internazionali, riproposti in versione acustica in stile world music. Il concerto, suddiviso in due parti, avrà come intervallo uno spettacolo pirotecnico della Magic stars di Pabillonis.

Il mercatino dell’usato e la Sagra della pecora sono organizzati dalla Pro loco arcidanese, con il patrocinio del Comune di San Nicolò d’Arcidano e la collaborazione del comitato Leva 70.

Venerdì 5 agosto 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.