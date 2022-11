Ma non sono stati solo gli oggetti a raccontare la vita del borgo, perché le principali protagoniste domenica sono state le mele cotogne, che hanno deliziato i visitatori in piccoli dadini sciroppati e sotto forma di marmellate, preparate con tanta cura dalle socie della Pro loco, che hanno cucinato anche il pranzo dai sapori tipici e autunnali.

Siris ha dato il meglio di sé aprendo i cortili e i portoni delle case storiche, con tante piccole mostre che hanno raccontato la storia del paese attraverso gli antichi oggetti di vita quotidiana: assieme ai cestini, ai lavamani, a un’antica macchina per cucire e a una vecchia motocicletta sono spuntati anche i banchi di scuola degli anni ‘50 e ‘60, che per decenni hanno fatto da testimoni alle fatiche degli alunni delle elementari.

Numeri inattesi domenica a Siris per la Sagra delle mele cotogne, che ha registrato un afflusso di visitatori mai visto negli anni precedenti. “Eravamo molto fiduciosi e siamo stati ripagati”, ha commentato il sindaco Emanuele Pilloni. “Dopo anni in cui si è svolta in una strada secondaria, la dodicesima edizione è approdata nel centro storico, facendo vivere pienamente il paese a quanti sono venuti a trovarci. Abbiamo avuto visitatori anche da altre province, che hanno potuto scoprire il nostro piccolo borgo”.

Portoni aperti in occasione della sagra a Siris

Le volontarie della Pro Loco all'opera

Grande successo anche per le escursioni guidate al nuraghe Inus, che hanno costretto il bus navetta da 18 posti a fare quattro viaggi in più rispetto ai due previsti dal programma.

I visitatori durante l'escursione al nuraghe

La sagra ha visto la collaborazione della Pro loco di Siris, che ha organizzato non solo con l’Amministrazione, ma anche con gli abitanti del paese e con la Comunità terapeutica locale, i cui ragazzi hanno esposto i propri prodotti in uno stand che ha registrato il tutto esaurito.

