Sanzionata perché non vaccinata, ma è morta nel 2004 - Sardegna

Una multa da 100 euro perché non vaccinata, ma lei è morta nel 2004. Il grossolano errore burocratico è stato svelato da La Nuova Sardegna.

L'avviso sanzionatorio, che l'Agenzia delle Entrate sta recapitando agli over 50 che non hanno adempiuto all'obbligo di vaccinarsi contro il Covid, è arrivato A Maria Sedda, una signora di Lula (Nuoro) morta quando non aveva compiuto neppure 38 anni.

La comunicazione del 9 marzo 2022 - racconta il quotidiano - è stata aperta dalla figlia Antonella che, assieme al padre, si è rivolta ad un legale per dipanare la matassa burocratica.

Probabilmente dovranno presentare un certificato di morte per chiedere di depennare la deceduta dagli elenchi ancora in possesso della pubblica amministrazione.

Fonte: Ansa Sardegna