Un anno speciale per il Festival, ha dichiarato il sindaco di Santulussurgiu Diego Loi , perché si è spostato a casa dei giganti, nella chiesa parrocchiale di Cabras, dimostrando, ancora una volta, che tutta la musica e ogni elemento materiale e immateriale che costituisce il nostro patrimonio culturale, ha una potenza ed un valore globale. Crediamo e credo da sempre, che il potere dirompente della cultura, come la musica, sia essa la classica, già patrimonio globale dell’umanità, sia essa locale, come i nostri canti della tradizione, come quelli a cuncordu, bolu, tenore o chitarra, siano o debbano essere interconnessi. Nostro compito è favorire opportunità di incontro e connessione di cui non sono le anime ma anche le economie delle nostre comunità possa trarre vantaggio.

Siamo soddisfatti, ha commentato il Maestro Maestro Simone Pittau , direttore artistico del Festivale e fondatore dell’ Orchestra da Camera della Sardegna che dal 2009 cura l’evento, soprattutto perché, anche quest’anno non facile, di ripresa dal Covid ed per Santulussurgiu, di ripresa dopo il terribile incendio che solo lo scorso anno ha devastato le montagne del Montiferru, le note dei nostri strumenti siamo certi abbiano potuto offrire una nota di vicinanza ad una comunità ancora offesa dagli incendi che così tanto hanno inciso anche sul patrimonio paesaggistico del Montiferru.

Dieci giorni di un calendario fitto di incontri divisi fra il masterclass ed i concerti serali, aperti a tutti con ingresso libero, nella storica chiesa parrocchiale di Santulussurgiu, Santa Maria degli Angeli, nel cuore di Santulussurgiu , con un fuori porta speciale, per quest’anno, svolto nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Vergine Assunta in Cabras .

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail