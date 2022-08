Santu Lussurgiu

Riti religiosi, musica e gara di poesia. Ecco il programma

È tutto pronto a Santu Lussurgiu per i festeggiamenti religiosi e civili in onore del patrono San Lussorio. Le celebrazioni religiose si alterneranno tra la chiesa di Santa Maria e la piazza San Pietro.

Sabato 20 agosto in chiesa alle 17.30 sarà celebrata la santa messa prefestiva e la conclusione della novena (iniziata il 12 agosto). Alle 18.30 ci si sposterà in piazza San Pietro per la benedizione dei cavalieri, dei cavalli e delle bandiere, prima di dare avvio alla processione a cavallo.

Domenica 21 agosto si replica alle 8.30 sempre nella chiesa Santa Maria con la santa messa; segue alle 9.30 la benedizione e la processione a cavallo in piazza San Pietro. La santa messa solenne sarà celebrata alle 11 (sempre nella chiesa di Santa Maria) per poi esser replicata anche la sera alle 18, mentre alle 19 spazio di nuovo alla processione accompagnata dai cavalieri.

Per quanta riguarda invece i riti civili si parte domani – giovedì 18 agosto – con l’intrattenimento per i più piccoli, alle 17 nella piazza Santa Modesta. Dalle 22 in piazza Mercato è in programma invece una gara di poesia sarda con i poeti Giuseppe Porcu, Bruno Agus e Nicola Farina.

Il giorno dopo, venerdì 19 agosto, sempre alle 22 nella piazza Mercato, si terrà lo spettacolo comico “Si sardi chi può”, con Nicola Cancedda accompagnato dal trio dell’orchestra spettacolo “La Romagna”.

I festeggiamenti proseguiranno anche nella giornata di sabato 20 agosto, con il concerto “Banditi e campioni – Tribute band Fabrizio De Andrè” mentre il protagonita della serata di domenica, 21 agosto, ultimo giorno di festa, sarà Soleandro insieme a Giambattista Longu per una serata di cabaret e musica. Entrambi gli spettacoli si terranno sempre in piazza Mercato, a partire dalle 22.

Il calendario di eventi è stato organizzato dalla Pia società San Lussorio insieme all’associazione culturale Mastakkkia, con il supporto l’amministrazione comunale di Santu Lussurgiu.

Mercoledì, 17 agosto 2022

