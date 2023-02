Santu Lussurgiu, grande folla per l’edizione 2023 de Sa Carrela ‘e nanti – Le foto

Tradizioni Tre giorni di eventi, tanti i turisti

Sa Carrela 'e nanti, edizione 2023

Santu Lussurgiu

Tre giorni di eventi, tanti i turisti

Tre giorni dedicati a cavalli e cavalieri a Santu Lussurgiu per il ritorno de Sa Carrela ‘e nanti. Domenica 19 febbraio riproposte le pariglie in via Roma, mentre il giorno dopo si è corso per Su lunisi de sa pudda, con i cavalieri che hanno cercato di buttare giù con un bastone una finta gallina.

L’evento si è chiuso un bis delle pariglie per martedì grasso e le premiazioni dei cavalieri.

Tanti i turisti, anche dall’estero, che hanno scelto il Montiferru per assistere alla manifestazione promossa dall’amministrazione comunale di Santu Lussurgiu e dall’Associazione Cavalieri Sa Carrela ‘e nanti.

Qui sotto una prima selezione di immagini condivise da Giuseppe Firinu.

guarda tutte le foto 8

Santu Lussurgiu: il grande ritorno de Sa Carrela ‘e nanti

Giovedì, 23 febbraio 2023

commenta