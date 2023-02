Sant'Antioco, task force dei forestali in laguna: caccia ai pescatori di frodo di anguille

Proseguono le operazioni di vigilanza del Corpo Forestale, mirate al controllo dell’utilizzo del bertovello nelle acque dolci e nelle lagune del Sulcis. Sono sei i bertovelli sottoposti a sequestro dagli uomini del Corpo Forestale dell’Ispettorato di Iglesias nel solo fine settimana. L’operazione si è svolta nelle acque della laguna di Sant’Antioco con l’ausilio del mezzo nautico specifico per acque basse in dotazione al reparto BLON e si inquadra in una operazione più ampia che ha interessato tutti gli stagni, le lagune e i fiumi del Sulcis Iglesiente.

Il bertovello, attrezzo da pesca molto utilizzato per la pesca dell’anguilla, non è utilizzabile durante il periodo dal primo gennaio al 31 marzo e dal primo giugno al 30 settembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalle disposizioni della regione Sardegna.