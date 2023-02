Sant'Antioco si ferma per l'addio a Nicola Medda: serrande abbassate durante il funerale

“In questo triste momento che ci induce alla riflessione più profonda, come Sindaco di Sant’Antioco mi sento di manifestare vicinanza e cordoglio alla famiglia del giovane Nicola Medda, venuto a mancare tragicamente. Lo faccio a nome mio, dell’Amministrazione Comunale, della Comunità antiochense. Siamo vicini al padre, alla madre, ai fratelli e ai nipoti, a tutti i suoi parenti, agli amici. In occasione dei funerali, in programma sabato 25 alle 11:00, invito la comunità a stringersi idealmente attorno alla famiglia di Nicola e chiedo agli esercizi commerciali di abbassare le saracinesche in concomitanza con lo svolgimento della cerimonia funebre. Riposa in pace, Nicola”. A scriverlo, su Facebook, è il sindaco Ignazio Locci.