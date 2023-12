Sant'Antioco, il giovane violinista Giacomo Locci è un talento anche sui libri di scuola

16 anni appena e già, per lui, si prospetta una strada ricca di soddisfazioni: un equilibrio tra impegno e talento gli ha permesso di distinguersi e di entrare a far parte del complesso musicale “Sardos” che, con le interpretazioni dei brani più celebri dei storici gruppi italiani, quelli che suonano e cantano aneddoti e visioni più estese del mondo e della vita, come i “Nomadi”, per esempio, riescono a richiamare migliaia di persone di tutte le età a ogni concerto. Oltre alla musica, è un vero e proprio talento anche a scuola: frequenta il liceo scientifico “Emilio Lussu”, che lo ha proposto al percorso didattico per i talenti della scuola italiana. “Farò parte della classe di matematica, composta da 22 ragazzi/e selezionati tra gli studenti della scuola secondaria di secondo grado provenienti da tutte le regioni italiane. Le lezioni saranno tenute dai docenti dell’Università di Pavia. Le attività saranno online e alla fine del corso ci sarà la “Talent Week” dove si avrà l’opportunità di frequentare le lezioni in presenza nelle aule universitarie” ha spiegato il giovane. Sempre gentile, volenteroso, si distingue non solo per le doti negli ambiti professionali che coltiva, bensì, per la sua propensione a rapportarsi con raffinatezza ed eleganza con il prossimo, riesce ad ammaliare chi ha decenni di vita in più di lui: ora, la nuova esperienza con i suoi coetanei più bravi, quelli che meritano di essere valorizzati più che mai e che rappresentano il buon futuro delle nuove generazioni.