Sant'Antioco avvolta nel dolore per la morte di Giovanni Luigi Sciascia: "Tragedia che toglie il fiato"

Sant’Antioco è una comunità avvolta dal dolore per la morte di Giovanni Luigi Sciascia. Il dodicenne, a detta dei parenti, stava bene e non aveva patologie. Un arresto cardiocircolatorio se l’è portato via ieri, al Cto di Iglesias. Era arrivato con la madre, Giuseppina Pes, perché non stava bene. Poi, improvvisamente, la tragedia. E in paese, oggi, sono tutti sconvolti. C’è chi piange la giovane vita spezzata sui social e nei gruppi Fb di Sant’Antioco. Pieno cordoglio arriva dal sindaco Ignazio Locci e da tutta l’amministrazione comunale.

“Abbiamo appreso con immenso dolore della tragedia immane che ha colpito una famiglia di Sant’Antioco, dell’incommensurabile lutto per la perdita improvvisa del figlio di soli 12 anni.

Una notizia che lascia attoniti, che toglie il fiato. Ci sentiamo di stringerci con un abbraccio fortissimo, seppur ideale, attorno alla famiglia del piccolo Giovanni Luigi, ai suoi parenti, agli amici. E lo facciamo a nome dell’intera Comunità di Sant’Antioco, certi di rappresentare un sentimento comune. Alla luce di quanto successo, l’Amministrazione comunale, profondamente addolorata come tutti per l’accaduto, ha deciso di sospendere e di rimandare a data da destinarsi l’appuntamento odierno con Sulkilandia. Ci saranno momenti migliori per eventi come Sulkilandia, consacrati al divertimento dei bimbi: oggi, ne siamo certi, non è uno di quelli. Lasciamo spazio alla riflessione e alla vicinanza. Ciao, e riposa in pace, piccolo Giovanni Luigi”.