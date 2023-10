Sant'Anna Arresi, la Baia di Porto Pino invasa da vele di mille colori

Con il patrocinio del Comune, organizzato dalla Lega Navale Sezione Sulcis su delega FIV e sotto il coordinamento del comitato III zona, l’evento è perfettamente riuscito e il risultato ottenuto è andato ben oltre le aspettative: “Sentirsi dire che è stato il migliore campionato è fonte di grande soddisfazione e questo può solo far intendere che il territorio sarà sicuramente oggetto di nuovi eventi in futuro” esprimono soddisfatti gli amministratori. La splendida cornice e il clima non proprio autunnale di questi giorni hanno contribuito senza dubbio al successo dell’ evento, “l’amministrazione comunale, sensibile ai benefici apportati da ogni pratica sportiva, è orgogliosa di promuovere manifestazioni di questo calibro che portano feedback positivi sia per coloro che partecipano sia per l’intera comunità arresina che anche stavolta si è distinta per la sua ottima ospitalità rendendo l’evento unico e speciale per tutti”.