Santa Greca, dopo 2 anni di stop per il Covid riecco i festeggiamenti a Decimomannu

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Decimomannu, riparte la festa di Santa Greca: dal 29 aprile al 2 maggio la comunità si rianimerà con i profumi tradizionali che da sempre hanno contraddistinto una delle sagre più amate in Sardegna.Dopo due anni di stop imposto dal Covid, in occasione di Santa Greca di maggio, l’amministrazione comunale ha dato l’ok per bancherelle e giochi. Una grande novità, insomma, “confidiamo che i festeggiamenti per la nostra amata Greca siano l’inizio della nostra ripartenza” comunica l’assessore Monica Cadeddu.Un anticipo di ciò che si vivrà a settembre, insomma, mese in cui la festa raggiungerà il suo massimo splendore. “Dopo un periodo lungo due anni dove la vita in certi momenti si è fermata, in altri ha rallentato a causa dell’emergenza sanitaria si sente la necessità di ripartire, economicamente, socialmente.Volendo dare un segnale importante di ripresa – prosegue Cadeddu – proviamo a fare ciò che mai si è fatto: la festa di Santa Greca di maggio in versione rafforzata”. “La nostra comunità si rianimerà, con i profumi tradizionali delle locande, dei chioschi e del torrone; dove risuoneranno i rumori allegri delle giostre; dove le emozioni della devozione domineranno i silenzi dei momenti di fede”.