Santa Giusta

Un successo anche gli eventi legati alla competizione: 700 ospiti alla sagra della pasta con bottarga e del muggine

Numeri più che raddoppiati alla quarantesima edizione della regata de Is Fassonis a Santa Giusta, riproposta dopo due anni di assenza a causa della pandemia di coronavirus: la competizione di domenica 28 agosto è stata seguita da oltre mille spettatori. Un pubblico molto vario, composto non solo da cittadini di Santa Giusta e dei centri vicini, ma anche da turisti italiani e stranieri.

In tantissimi si sono riversati sulle rive dello stagno di Santa Giusta, all’ombra della pineta comunale o seduti in tribuna, per assistere alla sfida tra veterani e giovani vogatori a bordo delle storiche imbarcazioni costruite con fasci di canne e piante palustri presenti nella zona. Due le tipologie di fassonis in gara: quella a remi e quella a cantoi, che prevede l’utilizzo di una lunga pertica da puntare sul fondo.

Sette i partecipanti della gara sui fassonis a remi, cinque invece quelli a cantoi. «Nella gara a cantoi sono arrivati primi a pari merito Antonio Putzu e Chicco Loddo», riferisce Vittorio Delauso, presidente della Pro loco di Santa Giusta. «Poi nell’ordine Francesco Camedda, Luca Loi e Daniel Camedda. Quest’ultimo si è rifatto vincendo la regata sui fassonis a remi, davanti ad Antonio Putzu, Chicco Loddo e Francesco Camedda».

Chi sono i vincitori della competizione? «Antonio Putzu è un veterano, ha vinto numerose edizioni», spiega il presidente Delauso. «Chicco Loddo ha ripreso da poco a partecipare alle regate di fassonis, conosce lo stagno perché è figlio di un pescatore. Daniel Camedda è il più giovane: fa parte di quei ragazzi che si sono avvicinati alla regata partecipando ai corsi di costruzione e conduzione dei fassonis tenuti da professionisti e finanziati dal Comune e dalla Regione».

A proposito: il corso si è dovuto fermare a causa della pandemia, «ma ci auguriamo che a maggio 2023 si possa riprendere con le lezioni», dice il presidente della Pro loco.

Due i tracciati di gara utilizzati domenica. «Cambiano in base all’imbarcazione», spiega Delauso: «i fassonis a remi gareggiano su un percorso di 600 metri, quattro giri da 150 metri ciascuno. Sui fassonis a cantoi invece il percorso parte dall’imbarcadero, passando davanti al pubblico in tribuna, per poi tornare indietro verso l’imbarcadero».

Grande pubblico anche nella serata precedente alle regate, dedicata alla sagra gratuita della pasta con bottarga. «Abbiamo cucinato circa 100 chili di pasta per almeno 700 persone», riferisce il presidente della Pro loco. «Non ci siamo fermati nemmeno domenica sera, quando abbiamo cucinato circa un quintale di muggini e arrostito 70 chili di anguille. Anche in questa occasione gli ospiti erano circa 700».

Un bilancio molto positivo, dovuto in parte allo slittamento della kermesse a fine agosto: «È il periodo con le maggiori presenze di turisti», spiega Delauso. «In altri anni i fassonis gareggiavano a giugno o luglio, con meno presenze straniere».

«Un’altra spiegazione per il successo della quarantesima regata è la collaborazione della Pro loco con l’amministrazione comunale e le associazioni di Santa Giusta, dalla sezione comunale dell’Avis ai volontari della ‘Salvo d’Acquisto’ e la squadra di calcio, insieme al comitato della festa di Santa Severa, quest’ultimo presente all’evento per vendere panini e bibite», conclude Vittorio Delauso.