Sant’Efisio torna il primo maggio tra la gente: ecco i prezzi ufficiali delle tribune a Cagliari

366° Festa di Sant’Efisio: in vendita i biglietti per le tribune, finalmente torna il pubblico, ecco tutti i prezzi.

Sono stati approvati i prezzi dei biglietti di accesso alle tribune che verranno allestite il 1 maggio 2022 per la 366^ Festa di Sant’Efisio:

(a) euro 35,00 IVA inclusa: tribuna coperta sita in via Roma a un lato dell’accesso al Palazzo Civico (tribuna n. 6), per circa n. 180 posti a sedere;

(b) euro 30,00 IVA inclusa: tribune coperte site in via Roma lato palazzo Vivanet (tribuna n. 1) e in via Roma fronte palazzo Civico (tribuna n. 4), per circa n. 790 posti a sedere;

(c) euro 30,00 IVA inclusa: tribuna coperta con la pedana riservata alle persone con disabilità motorie sita in via Roma fronte palazzo Vivanet (tribuna n. 3), per circa n. 190 posti a sedere di cui circa n. 30 posti nella pedana di cui sopra. L’accesso sarà consentito con unico biglietto alla persona con disabilità motoria e al proprio accompagnatore. Saranno pertanto venduti circa 30 titoli di ingresso per i soggetti con disabilità motorie, con i quali potranno accedere altrettanti accompagnatori e circa 130 biglietti ordinari;

(d) euro 25,00 IVA inclusa: tribuna fronte largo Carlo Felice (tribuna n. 5), dislocata nell’incrocio nello spazio tra i due semafori della via Roma, per circa n. 390 posti a sedere;

(e) euro 15,00 IVA inclusa: tribuna dislocata in piazza Matteotti, antistante la stazione ferroviaria (tribuna n. 2), per circa n. 530 posti a sedere;

A partire dal 20 aprile 2022 e sino al completo esaurimento dei biglietti, sarà aperta al pubblico la vendita on line e/o presso la sede del Box Office di Viale Regina Margherita nei seguenti giorni e orari:

• lunedì -mercoledì – venerdì dalle 10:00 alle 13:00

• martedì – giovedì orario continuato dalle 10:00 alle 18:00

Per informazioni sulle modalità d’acquisto, gli interessati potranno rivolgersi direttamente al Box Office:

BoxOffice v.le Regina Margherita 43 – Cagliari Telefono: 070657428

http://www.boxofficesardegna.it/

email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.