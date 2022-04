A poco più di due settimane dal primo maggio Sant’Efisio fa capolino fuori dalla sua chiesetta di Stampace a Cagliari per il giro delle sette chiese, appuntamento religioso fisso in ogni Giovedì Santo. E, dopo due anni di pandemia, tra restrizioni e lockdown, migliaia di cagliaritani hanno voluto dargli il primo di una lunga serie di “bentornato, Efisio”. Listato a lutto, il martire guerriero viene portato dall’arciconfraternita del Gonfalone nelle chiese di Sant’Antonio, delle Monache cappuccine, di San Giovanni, dell’oratorio dell’arciconfraternita del Santissimo Crocifisso, di Santa Rosalia e di Sant’Anna, prima di tornare nel suo “fortino” stampacino. Un corteo molto intenso, davanti ad ogni chiesa c’è una sosta per una preghiera che coinvolge, immancabilmente, tutti i presenti. Efisio, poi, tornerà ad essere il protagonista principale per i tantissimi fedeli cagliaritani e sardi nei giorni che precedono il primo maggio.

