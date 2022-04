Sant'Efisio: la sfilata in una mostra dei ceramisti Pulli - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 26 APR - La "Sfilata di Sant'Efisio" ricostruita in una mostra di centocinquanta pezzi dai ceramisti Nanni e Roberto Pulli della Fondazione Claudio Pulli.

Per cinque giorni, personaggi e scene della festa del martire guerriero si potranno ammirare a Cagliari, negli spazi di Palazzo Doglio.

Un progetto - ha spiegato Pulli - nato nel periodo del lockdown, quando il Santo non poteva andare fra la gente. C'è anche la rappresentazione al femminile della figura dell'Alter Nos, quest'anno l'assessora alla Politiche sociali Viviana Lantini.

"Oltre l'aspetto religioso - hanno spiegato in conferenza stampa l'assessore al turismo Alessandro Sorgia e la stessa Lantini - dopo due anni di blocco dovuto al coronavirus, la Festa tornerà a essere gioia e spensieratezza. Ma anche occasione importante per promuovere la città e il territorio".

Alla presentazione di questa mattina anche una folta rappresentanza di miliziani in abito tradizionale e dell'Arciconfraternita del Gonfalone, tra i protagonisti della Festa di Sant'Efisio. (ANSA).



