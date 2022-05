Prima intanto dal viale Fra Ignazio, intorno alle 10, prenderà le mosse la lunga processione dei costumi che nel percorso cittadino seguono le coloratissime tracas e precedono i cavalieri. Uno spettacolo del folklore e della fede che attirerà quest'anno una folla enorme, desiderosa di rivedere il Santo e dimenticare i 2 anni di pandemia. Un evento sentito da tutta la cittadinanza, tanto che il sindaco ha invitato i consoli che operano a Cagliari per condividere questa giornata che segna anche una ripartenza dell'isola. Lo spettacolo uguale a se stesso e sempre diverso vedrà la rappresentazione di un'intera isola in 4 ore di processione.

L'emozione di Sant'Efisio che ritorna finalmente a ricevere l'abbraccio della folla dei fedeli è il sentimento più diffuso. L'emozione del sindaco Truzzu e dell'assessore Sorgia, dell'Alternos Viviana Lantini, che per la prima volta da quando amministrano Cagliari vivranno in prima linea quello che è l'avvenimento più importante della città. Ma anche l'emozione è grande nell'Arciconfraternita del Gonfalone, la custode centenaria del rito, quella chiamata a fare da regista a tutto l'evento: dall'uscita del Santo nel suo cocchio dorato dalla sua chiesetta a Stampace, che avverrà oggi a mezzogiorno, sino al ritorno del 4 maggio quando il voto verrà sciolto in maniera solenne.

Fonte: La Nuova Sardegna https://www.lanuovasardegna.it/cagliari/cronaca/2022/05/01/news/sant-efisio-366-dopo-due-anni-l-isola-riabbraccia-il-suo-santo-protettore-1.41411068

