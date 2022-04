Via anche l’ultimo ostacolo, ora è ufficiale e non ci sono più dubbi né rischi: il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza ha dato oggi il via libera alla celebrazione della sagra di Sant’Efisio con fedeli e turisti al gran completo, senza restrizioni né limitazioni al numero dei partecipanti. Una notizia straordinaria per i cagliaritani, che dopo due anni potranno finalmente riabbracciare il loro Santo, inondando le strade e godendo finalmente della ritrovata e fortemente agognata libertà.

Nei giorni scorsi il sindaco Truzzu aveva annunciato il ritorno della sagra, ma aveva anche sottolineato che per avere la certezza di poter tornare all’organizzazione pre pandemia serviva il via libera del comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza.

“Dopo due anni il popolo potrà riabbracciare Sant’Efisio”, aveva scritto Truzzu sui suoi social. “Lo abbiamo atteso, rinnovando privatamente e in silenzio la promessa della città. Il 1° maggio potremo riservargli il nostro omaggio, sciogliere il voto e ammirare insieme ancora una volta quello straordinario caleidoscopio di colori, profumi e tradizioni”.

Tutte le iniziative per la 366° edizione saranno presentate ufficialmente domani.

