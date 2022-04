Al «battesimo» saranno presenti tra gli altri il sindaco Paolo Truzzu, l'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, l'Alter Nos Viviana Lantini e l'assessore regionale al turismo Gianni Chessa. Ci saranno anche i sindaci di Pula, Sarroch, Villa San Pietro e Capoterra. In una precedente conferenza stampa il sindaco aveva già annunciato il quasi certo ritorno del pubblico alla festa. Ma con un'incognita: l'ultimo via libera del comitato arrivato questa mattina. (Ansa).

CAGLIARI. Cade ultimo ostacolo per il ritorno di fedeli e turisti alla festa di Sant'Efisio: c'è il via libera del comitato ordine pubblico e sicurezza alla manifestazione aperta al pubblico dopo due anni senza folla a causa delle restrizioni anti Covid. E domani 22 aprile il Comune presenterà in conferenza stampa le iniziative previste per la 366esima edizione.

Fonte: La Nuova Sardegna https://www.lanuovasardegna.it/cagliari/cronaca/2022/04/21/news/sant-efisio-2022-edizione-finalmente-riaperta-al-pubblico-1.41388572

