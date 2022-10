Sant’Antioco, recuperato anche il corpo di Gianmarco Murgia: “Una tragedia immensa”

È stato recuperato dagli uomini della guardia costiera anche il corpo di Gianmarco Murgia, il 64enne di Giba scomparso in mare sabato pomeriggio, dopo essere uscito per un’escursione in barca. Pochi minuti dopo il ritrovamento del cadavere della figlia, Valentina, anche lui è stato ritrovato, spiaggiato, in una delle spiagge dell’isola di Sant’Antioco. La conferma arriva dal sindaco di Giba, Andrea Pisanu: “Ho sentito la moglie, Morena, è lei che ha fatto il riconoscimento dei corpi. Siamo distrutti, perdiamo due persone splendide, grandi lavoratori. Il giorno dei funerali, sia nel mio paese sia a Masainas, sarà proclamato il lutto cittadino”. L’imbarcazione, intanto, non sarebbe stata ancora ritrovata.