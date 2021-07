Sant’Antioco, perde il controllo e il quad si ribalta: 43enne in codice rosso al Brotzu

Ieri pomeriggio poco dopo le 16.30 a Sant’Antioco, i carabinieri sono intervenuti in località “Semaforo”, per un incidente stradale che ha coinvolto un quad guidato da un tedesco di 59enni. A bordo c’era anche una insegnante 43enne di Torino.

Per cause in corso di accertamento, il mezzo ha perso il controllo ribaltandosi. I due sono stati trasportati rispettivamente all’ospedale Sirai di Carbonia su un’ambulanza del volontariato di Calasetta e al Brotzu di Cagliari con elisoccorso in codice rosso. Al cittadino tedesco sono state riscontrate lievi lesioni mentre la ragazza è stata ricoverata in prognosi riservata per i traumi subiti. Procedono alle indagini sulla dinamica dell’evento i carabinieri della Stazione di Sant’Antioco.

