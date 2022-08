Sant’Antioco, in auto con patente revocata e cocaina: denunciato.

Il 28 agosto, a Sant’Antioco, i Carabinieri del NOR della Compagnia di Carbonia hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un 46enne di Calasetta, indiziato del reato di guida con patente di guida revocata, con recidiva. L’uomo è stato controllato in via Vespucci, mentre si trovava alla guida di un’Alfa Romeo 156 di proprietà della consorte, benché sprovvisto di patente perché revocata. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 0,58 gr. di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo cocaina. L’auto è stata sottoposta a sequestro per confisca, mentre la sostanza sequestrata verrà consegnata per le analisi tossicologiche all’agenzia delle dogane di Cagliari.

