Sant’Antioco, due antiche anfore portate a riva dalle mareggiate.

Nel pomeriggio di ieri, a Sant’Antioco, un sessantenne luogotenente in congedo dei carabinieri, passeggiando su una spiaggia, ha rinvenuto due anfore di interesse archeologico, delle quali una integra e una solo parzialmente danneggiata. Probabilmente le mareggiate dei giorni scorsi hanno trasportato sul lido i due oggetti che dovevano essere depositati poco distante sul fondo del mare. L’uomo ha chiamato i carabinieri della Stazione locale e di Tratalias, inviati sul posto dalla centrale operativa della compagnia Carabinieri di Carbonia. I militari si sono rivolti alla direttrice del museo archeologico “F. Barreca” per i successivi accertamenti tecnici che verranno svolti anche a cura del Nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri di Cagliari e della Sovrintendenza archeologica. I beni archeologici appartengono al patrimonio dello Stato e in caso di rinvenimento fortuito si applica l’articolo 90 del decreto legislativo 42 del 2004, che prevede che chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili di verosimile interesse archeologico deve farne denuncia entro 24 ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea del bene, lasciandolo nelle condizioni e nel luogo in cui è stato rinvenuto.

