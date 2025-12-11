"Noi non controprogrammiamo Sanremo. Se in base al mercato ci converrà, faremo qualcosa. Altrimenti rallentiamo". Così Pier Silvio Berlusconi, ad di Mfe-MediaforEurope, durante il tradizionale incontro di Natale con la stampa che si è tenuto ieri sera negli studi di Cologno Monzese, si esprime sulla programmazione di Mediaset durante la settimana del Festival di Sanremo 2026. A chi gli chiedeva se il direttore artistico Carlo Conti avesse fatto delle richieste, l'ad di Mfe ha risposto: "Ad oggi non ci sono state. Poi dipende da chi arrivano".

La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti, non subirà stop: "Non vedo perché dovrebbe fermarsi; al massimo potrebbe durare meno".

Capitolo Striscia la Notizia: "Striscia parte in una nuova prestigiosissima collocazione, in prime time e dovrebbe essere intorno al 20 gennaio. Il palinsesto è ancora molto aperto, perché sia Canale 5 che Rai1 ci stanno mettendo un po' di tempo per posizionare le loro pedine", ha detto l'ad.

Si tratta, ha spiegato, di "una decisione che abbiamo preso insieme ad Antonio Ricci". Del resto, "sarebbe stato sbagliato, dopo l'esperimento della Ruota, riportare Striscia in access. E non solo sarebbe stato sbagliato da tv commerciale, ma sarebbe stato sbagliato anche per la stessa Striscia e Antonio ne è ben consapevole". In ogni caso, ha affermato, "siamo molto fiduciosi, sta lavorando per adattare al prime time lo stile e il modo di Striscia e questo è quanto".

L'inizio del 2026, per Mediaset, sarà caratterizzato dal ritorno di Paolo Bonolis in prima serata a fine gennaio: "Sarà in onda con due serate a fine gennaio, dopo Zelig, con un format francese storico che si chiama 'Taratata'; è un happening musicale e sono contentissimo che gli sia piaciuto il progetto".

Il progetto, ha spiegato l'ad di Mfe, "è nato dal nostro interno con la collaborazione di Friends and Partner". Si tratta di "un buon evento e sapete che questa strada di prodotti corti, eventi è una strada onestamente che dà luce editoriale. Costosa, ma rischi per un numero limitato di puntate, quindi ci piace molto".