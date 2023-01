Sanluri, uno spettacolo per ricordare la fragilità dell’ambiente

Uno spettacolo per ricordare la fragilità dell’ambiente e il ruolo attivo che può avere l’uomo per salvarlo: il primo febbraio, al teatro comunale, in scena “Uomini e Virus uno scomodo equilibrio” di Mario Tozzi e Enzo Favata. Il sindaco Alberto Urpi: “La cultura in città, grazie anche alla prestigiosa stagione teatrale, offre uno scenario che, serata dopo serata, afferma l’interesse verso la qualità di alto livello delle proposte che abbiamo sposato”.

Proseguono con grande successo gli appuntamenti che hanno affermato sul podio Sanluri come centro attrattivo del Medio Campidano a 360°: una scelta vincente da parte dell’amministrazione comunale che, per la prima volta, ha alzato il tiro e puntato su eventi di qualità e spessore di richiamo nazionale, insoliti per una provincia abituata a emigrare a Cagliari per assistere a simili rappresentazioni.

Mercoledì la programmazione offre lo spettacolo che parla di quanto è impotente e impreparato l’uomo innanzi a catastrofi come quella della pandemia: eventi che si sono susseguiti nel tempo, ultimo caso avvenuto è quello legato al Covid 19, che ha messo alle strette un intero pianeta sofferente a causa della mano forzata dell’uomo.

Chi racconterà e spiegherà la vicenda sono due maestri d’eccezione: Mario Tozzi, scienziato, primo ricercatore presso il CNR, e dal 2013 Presidente del Parco regionale dell’Appia Antica.

Ha condotto studi sull’evoluzione geologica del Mediterraneo centro-­‐orientale. E’ autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e internazionali.

Oggi unisce la sua professione e le doti di comunicatore per affrontare il difficile compito di educare le giovani generazioni alla conoscenza delle tematiche legate all’ambiente e alla salvaguardia dei territori.

Tozzi viene affiancato da Enzo Favata, musicista e tra i jazzisti italiani più conosciuti anche sulla scena internazionale: è capace di creare magiche atmosfere sonore sulle quali scorre il racconto teatrale.

Appuntamento, quindi, il primo febbraio alle ore 21 presso il teatro comunale.