Sanluri, una piscina all’aperto con prato verde

Verrà inaugurata la prossima stagione estiva e per quella invernale potrà essere utilizzata con una termostruttura removibile. Il sindaco Alberto Urpi: “Sarà una attrattiva di notevole rilevanza, una novità non presente nei territori limitrofi”.

Un campo in disuso nella zona Sud della città e, anziché lasciarlo in stato di abbandono, il primo cittadino e la sua amministrazione hanno optato per realizzare una piscina all’aperto, molto grande, quasi olimpionica, che potrà ospitare anche competizioni agonistiche. “La piscina è in fase di ultimazione e stiamo realizzando una cittadella sportiva: abbiamo completato il bocciodromo, che è già funzionante, e in questo grande spazio abbiamo fatto una cosa che mancava a Sanluri, cioè la piscina. Rientra nei parametri tra la semi olimpionica e l’olimpionica, con spogliatoi, bar, zona ludica, prato verde, sdrai. Sarà all’aperto perché abbiamo dato uno sguardo al territorio e manca un servizio così, senza contare il fatto che, chi frequenta una piscina al chiuso, sono soprattutto i praticanti del nuoto per sport”.

Il Medio Campidano, da questo punto di vista, inoltre, non è mancante “perché è pieno di piscine comunali al chiuso nei dintorni: Serrenti e San Gavino, per fare solo due esempi e tutte non si reggono dal punto di vista economico. Noi invece l’abbiamo fatta aperta, con una forma rettangolare dove si potranno svolgere delle gare e durante l’inverno nulla vieta che il gestore possa montare una termostruttura removibile”.

Il Comune ha investito circa un milione e seicentomila euro, in confronto a circa 4 milioni di euro “che avremmo dovuto spendere se l’avessimo realizzata al chiuso. Il nostro obiettivo è stato quello di dare la possibilità sia a chi pratica lo sport del nuoto che a scopo ludico di utilizzarla.

Noi siamo un comune che dista circa 50 chilometri dal mare e questa sarà una piscina bellissima: ci saranno anche delle gradinate e le pergole in legno.

Affianco sorgerà il palazzetto dello sport: abbiamo ottenuto 3 milioni di euro dalla Regione Sardegna e avrà settecento posti”.

Si potrà svolgere calcetto, basket, pallavolo “e racchiuderà tutte le associazioni sportive che sono presenti nel territorio. Potrà ospitare anche le gare ed eseguiremo poi dei lavori per la viabilità interna proprio per accedere alla cittadella dello sport”.

Un investimento mirato anche per i commercianti della città poiché Sanluri è un centro che offre numerosi servizi tra i quali banche, enti sanitari e di pubblica utilità. “Abbiamo 9 mila abitanti ma ogni giorno vi è un flusso di circa 20 mila persone che, alla fine, creano un indotto per la città”.

Un centro attrattivo, insomma, e il complesso sportivo è un ennesimo richiamo per Sanluri.