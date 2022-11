Sanluri, una nuova sala polivalente nella scuola dell’infanzia “Roberta Zedda”

Altri 100 metri quadrati riservati alle attività dei più piccoli, “un lavoro che ci è costato 90 mila euro – spiega il sindaco Alberto Urpi – e che abbiamo affidato a un giovane progettista di Sanluri. Una sfida, perché era un’ala della scuola completamente grezza e l’abbiamo realizzata con le fonti più efficaci dal punto di vista energetico e anche più moderne dal punto di vista degli spazi, per i criteri educativi della scuola dell’infanzia, per far sì che i bambini riescano a comunicare tra loro”.

L’area ha una vetrata che da sul parco, un bellissimo progetto, insomma, “sia dal punto di vista estetico che funzionale e un altro impegno da parte dell’amministrazione per migliorare le scuole e che investe continuamente nei nostri giovani, sin da quando sono alla scuola dell’infanzia”.