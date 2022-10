Sanluri, ubriaco al volante colpisce 3 auto in sosta e scappa: denunciato.

Stanotte a Sanluri i carabinieri di Guasila hanno denunciato per fuga a seguito di un sinistro stradale provocato e guida sotto l’influenza di alcool, un quarantenne di Oristano residente in Svizzera, operaio, con precedenti denunce. I militari sono intervenuti per un incidente senza feriti avvenuto in via Matteotti a Sanluri. L’uomo denunciato, proprietario e conducente di una BMW, ha perso il controllo del mezzo andando a collidere contro un’ Audi A4 e due Ford Fiesta regolarmente parcheggiate. L’uomo, in stato di ebbrezza, dopo il sinistro si è allontanato a piedi, ma è stato immediatamente intercettato dai militari prontamente intervenuti ai quali ha opposto un netto rifiuto a sottoporsi ad accertamenti etilometri, che sarebbero stati compiuti dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri nel frattempo intervenuti. Tale rifiuto equivale per legge ad ammissione di positività. I veicoli sono stati rimossi dai rispettivi proprietari e la viabilità non è stata interrotta. Benché ubriaco l’uomo aveva i documenti di guida e di circolazione in regola. L’ autorità giudiziaria e quella amministrativa sono state informate dai militari che hanno proceduto.

