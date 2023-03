Sanluri, tanti giochi e un ampio spazio verde riservato agli amici a quattro zampe

Un’area ad uso esclusivo per gli amici a quattro zampe, con spazi e percorsi di agility dog: si arriva in un attimo passando dall’ingresso di via Sardegna, è facilmente riconoscibile perché attrezzata e ben delimitata. Resterà sempre aperta.

“Siamo orgogliosi di aver realizzato uno spazio apposito per i cani andando incontro all’esigenza di tantissimi proprietari – dice il sindaco Alberto Urpi – Lo spazio è completamente attrezzato per permettere ai cani di seguire qualche percorso e sgranchirsi in tutta sicurezza. Per questo intervento abbiamo speso 35 mila euro”.

L’area cani è un’esigenza sempre più sentita in una società in continua evoluzione: le case con ampi giardini per far scorrazzare i propri cani sono sempre meno, le strade sempre più trafficate e poco sicure. La soluzione privilegiata è l’area cani che comporta una serie di vantaggi come la tranquillità per il padrone che può lasciar correre il proprio quattro zampe in libertà senza rischi.