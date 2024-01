Con le buone maniere si ottiene tutto, ma quando queste non sono sufficienti è bene ricorrere ai rinforzi. Con la sicurezza non si gioca e il primo cittadino Urpi lo sa bene: basta con le parole e le raccomandazioni, si passa all’occhio elettronico che non risparmia e scatta la foto a chi non rispetta i limiti di velocità imposti. “Nelle prossime settimane, negli ingressi cittadini, saranno installati 6 box con relativi autovelox.

Saranno posizionati:

2 in via Gramsci di cui 1 in ingresso e 1 in uscita; 1 nell’ ingresso da Furtei in via A. Moro; 1 nell’ ingresso da Samassi in via San Martino; 1 nell’ingresso da S. Gavino in Viale Matteotti; 1 nell’ingresso da Sardara in Via C. Felice.

Arriva anche l’autovelox mobile, che se necessario si potrà posizionare periodicamente anche in altre strade dell’ abitato”.

Nessuna via di fuga, insomma, e sono in programma anche altri dossi artificiali. Una notizia tanto attesa dai città che hanno accolto con gioia la novità: “Finalmente qualcuno, e più di uno, capirà che non è nel circuito di Monza in perenne gara, quello mobile sarebbe utile piazzarlo di frequente di fronte al Parco S’Arei perché in tanti sono convinti che sia il traguardo del Gran Premio” esprime un residente. I fondi per gli autovelox ammontano a 40 mila euro.