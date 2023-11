Sanluri, Sa Battalla del 1409 presto in tv raccontata da Roberto Giacobbo

Affascinato e incantato da quel castello pressoché intatto, dimora, tra l’altro di Eleonora d’Arborea, e che, ancora oggi, sovrana e sorveglia quello che un tempo fu un illustre borgo medievale, le vicende che si susseguirono tra le mura e al di fuori della fortezza non potevano non essere un richiamo per chi cattura l’attenzione di milioni di spettatori parlando di cultura. E infatti, “Roberto Giacobbo, affascinato dalla storia medievale della Sardegna, durante il convegno che ha tenuto a Sanluri su nostro invito a fine giugno, ci aveva promesso che sarebbe tornato con la sua troupe televisiva per una puntata dedicata a Sa Battalla del 1409” comunica il sindaco Alberto Urpi. Da qualche giorno le foto del camper parcheggiato a Sanluri sono condivise su facebook: ai cittadini più attenti non è sfuggita la novità e ora il “mistero” della presenza in terra sarda degli operatori Mediaset è svelata.

“Promessa mantenuta e prossimamente la nostra storia sarà in televisione in prima serata su Freedom, uno dei modi migliori per promuovere il nostro territorio dal punto di vista culturale e turistico” commenta Urpi.