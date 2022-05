Sanluri, rubato un camper nella notte: “Tutto arredato, non abbiamo più la nostra casa”

L’hanno arredato di tutto punto con Smart tv, lavatrice, doccia, un maxi frigo e addirittura pannelli solari. Il camper di Elisa Serra e Alessandro Argiolas ha, sicuramente, attirato l’attenzione di qualche malintenzionato e, la notte tra il tre e quattro maggio, è stato rubato da via Colli, a Sanluri. Un’abitazione con le ruote, più che un semplice caravan: si tratta di un Ford Transit lungo più di cinque metri e mezzo, targato OR 071160: “Il frontale è del 2010, la cellula del 1988. Il tetto è ricoperto da pannelli solari montati con staffe in alluminio da lato a lato, sono 4 pannelli solari grandi e uno piccolo.

Due finestre nella mansarda, una grande nella fiancata nel lato guidatore e una uguale a quelle della mansarda nel lato passeggero. Una finestra posteriore è stata eliminata e la finestra grande sopra non si apre molto in quanto bloccata da un portabici tre posti. Nel portabici c’erano una Pirinfarina verde e una Bottecchia blu. Il gavone sotto il portabici è stato dimezzato.

La cellula è dipinta con antirombo bianco e le bandelle con antirombo grigio chiaro, l’effetto è a buccia d’arancia molto ruvida.

Il tetto è coperto di guaina liquida passata a rullo, molto ruvida, trattiene molto lo sporco, quindi sicuramente è diventata marrone dalla pioggia”, spiegano i proprietari.

“Anche l’interno è modificato: ha una lavatrice bianca da 8 chili, un frigorifero e freezer grande grigio da casa, boiler domestico da 15 litri, piatto doccia domestico e wc domestico in ceramica a cassetta, piastra a induzione a due fuochi, stufa a zibro, smart TV Hitachi da 32 pollici.

Inverter posizionato in alto sul sedile del guidatore. Era diventato gas free. Cuscineria e tende a quadri gialli, blu e verdi”. Insomma, un furto pesante dal punto di vista economico, tra camper e accessori. “Più di sei mesi di lavoro, fatto tutto da noi.

Con tutti i nostri effetti personali di ogni genere all’interno. Era la nostra casa, ci hanno rubato la casa! Aiutateci a ritrovarlo, chiamate il +393406665004 o il +393926000825″.