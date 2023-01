Sanluri, rinasce piazza Legalità

La piazza Legalità è rinata: da uno spazio degradato quale era è diventato un luogo di ritrovo per tanti giovani che vogliono vivere felici e spensierati la loro età. Non a caso è intitolata al piccolo Giuseppe Di Matteo, il ragazzino rapito e sciolto nell’acido per mano della mafia.

Il sindaco Alberto Urpi: “In una giornata piovosa, un po’ come ieri, avevamo intitolato la nuova piazzetta a Giuseppe Di Matteo.

A lui va oggi il nostro pensiero, ma oggi si aggiunge la soddisfazione per la cattura del mostro che lo ha ucciso barbaramente”.

Una metafora di vita importante, quindi, non una semplice piazzetta è quella che è sorta nel 2018 e che oggi, più che mai, il primo cittadino di Sanluri riprende in mano e valorizza per ricordare il significato e la preziosità che la caratterizza.

“Questa piazzetta rappresenta per me un inno alla legalità e la lotta alla mafia: era un luogo degradato, brutto che invece siamo riusciti a riqualificare rendendolo carino”. Un luogo di incontro per i ragazzi, come giovane era il piccolo Giuseppe, strappato alla vita troppo presto, in una maniera particolarmente crudele, feroce, ed è proprio la nuova generazione che “deve imparare e capire e le scuole devono rappresentare un modo per sconfiggere la delinquenza per affermare la legalità, l’onestà con il principio della vita delle persone. I rappresentanti di questi elementi della nostra Italia, come Falcone e Borsellino e i valori che ci hanno tramandato devono servire per non dimenticare”.

Ecco perché, oggi più che mai, piazza Legalità raggiunge il suo apice: “Noi abbiamo paragonato mentalmente un obbrobrio che c’era a Sanluri con quello della mafia, l’illegalità che non vince contro l’onestà e la bellezza di qualcosa che rinasce grazie ai giovani, come era Giuseppe di Matteo, e ora riguardiamo contenti questa piazzetta dove abbiamo investito la volontà di tramandare la forza per sconfiggere il degrado, la mafia”.

Questo luogo è rinato in confronto al passato come l’Italia che ha combattuto per sconfiggere la mafia, per decenni, dove grandi persone hanno deciso di mettersi in gioco, pur consapevoli che la loro vita sarebbe stata presto spezzata da chi, in nome del crimine, della violenza, dell’omertà ha seminato morte e terrore.

“Il fatto che Matteo Messina Denaro sia stato arrestato simboleggia che il bello, il giusto hanno vinto contro il brutto e la disonestà della mafia. Piazza Legalità è un investimento fatto tempo fa e che ricordiamo con orgoglio e in memoria di questo povero ragazzo. Dobbiamo trasmettere questi valori anche attraverso le scuole e ci aspettiamo dal Governo e dalla Regione energie dedicate all’istruzione su questi temi, perché rendere le persone più oneste vuol dire migliorare su tutti i punti di vista, come quelli lavorativi ed educativi, la nostra Italia”.