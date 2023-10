Sanluri, nuovi giochi per agility dog e più parcheggi

Nuovi giochi per agility dog nell’area cani della città e parcheggi in più che serviranno anche agli utenti delle scuole scolopi: lo spazio del parco culturale S’Arei “viene maggiormente potenziato.

Un “piccolo” intervento lo ha definito il primo cittadino ma molto apprezzato dai cittadini, e non solo, che trascorrono sempre più tempo presso l’ampio spazio verde a disposizione di tutta la comunità e di chi si reca dai centri limitrofi. All’interno, tra alberi, fiori e piante, percorsi, attrezzi ginnici e sedute, un’area inaugurata la scorsa primavera riservata agli amici a quattro zampe di taglia grande e piccola: dedicata al veterinario locale scomparso Marcello Lampis, oggi i cani potranno dilettarsi in una rampa oltre che correre e saltare con le attrezzature già posizionate. “Abbiamo deciso di pensare molto al benessere animale quindi ci siamo chiesti cosa mancasse a Sanluri ed era uno spazio riservato agli animali”. Sport, passione e amore verso gli amici a quattro zampe: un investimento di 50 mila euro “per realizzare l’area che è stata inaugurata e che parla di loro, di educazione perché, chi ha un animale, sono certo che si ispiri all’educazione civica, al rispetto per l’ambiente e ai sentimenti” aveva spiegato Urpi.