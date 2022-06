Sanluri, due operai travolti dalle rotoballe: uno è gravissimo

SANLURI. Grave incidente sul lavoro, intorno alle 11 di oggi 19 giugno, in una azienda agraria di Sanluri Stato, borgata agricola di Sanluri. Due operatori, di 59 e 45 anni, sono stati travolti da diverse rotoballe di fieno cadute da una tettoia di eternit che si è sfondata sotto il loro peso. Ad avere la peggio è stato il 45enne, ricoverato con codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Ferito, ma in maniera lieve, anche il compagno di lavoro. I due stavano lavorando al carico di rotoballe di fieno da ricoverare in un apposito spazio coperto. La procedura di scarico prevedeva il passaggio su un tetto di eternit che a un certo punto ha ceduto travolgendo due operatori. Il 45enne è stato schiacciato dalle rotoballe che stavano trasportando, mentre il secondo è stato colpito di striscio. Sul posto sono intervenuti il 118 con un’ambulanza e i carabinieri della stazione e del nucleo operativo della Compagnia di Sanluri. Per l’operaio più grave è stato necessario ricorrere all’elisoccorso per il trasporto urgente in ospedale. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’incidente sul lavoro.(l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna