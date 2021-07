Sanluri diventa città: venerdì la consegna del decreto

Venerdì 9 luglio alle ore 18 si terrà un Consiglio Comunale Solenne durante il quale il Prefetto di Cagliari, Gianfranco Tomao, consegnerà ufficialmente al Sindaco Alberto Urpi il Decreto del Presidente della Repubblica che conferisce a Sanluri il titolo di “Città”.Il Comune a settembre 2020 aveva avviato l’iter per ottenere il riconoscimento di “citta” seguita da un’accurata relazione che racconta la storia, i monumenti, l’economia di Sanluri.Lo scorso 12 aprile 2021 è arrivata l’ufficialità con il decreto di nomina “Città di Sanluri” dal Capo dello Stato Sergio Matarella. Sul piano giuridico il titolo di città viene infatti concesso per legge.Il Consiglio Comunale solenne sarà anche l’occasione per commemorare i caduti de Sa Battalla del 30 giugno 1409, lo scontro decisivo tra esercito sardo e aragonese che così profondamente ha influito sulle sorti della storia della Sardegna.Al Consiglio Comunale, per l’occasione allestito nella corte interna del Castello Eleonora d’Arborea, parteciperanno le più alte rappresentanze delle forze dell’ordine, religiose, politiche e del tessuto sociale ed economico del territorio.Ecco l’ordine del giorno del Consiglio convocato dalla presidente Roberta Casta: riconoscimento del titolo di “Sanluri città”. Modifica statuto per denominazione “Sanluri città”, rievocazione “Sa Battalla” di Sanluri del 1409 e commemorazione caduti”.