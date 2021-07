Sanluri diventa "città" per decreto di Mattarella

Cerimonia nel castello giudicale, si tratta di un titolo onorifico che che può essere attribuito ai Comuni “insigni per ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza”

SANLURI. Da oggi Sanluri è ufficialmente “cittá”. Il prefetto di Cagliari Gianfranco Tomao ha consegnato, ieri pomeriggio 9 luglio, al sindaco Alberto Urpi, il decreto del 12 aprile 2021 con il quale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del ministro dell’Interno, ha concesso all’ente locale il titolo onorifico di “Città”, ai sensi dell’articolo del decreto legislativo n. 267 del 2000 che che può essere attribuito ai Comuni “insigni per ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza”. L’evento si è svolto nella suggestiva cornice del castello giudicale di Eleonora d’Arborea, nell’ambito di un consiglio comunale straordinario convocato per l’occasione, alla presenza di autorità religiose, civili e militari della provincia.

Il sindaco Urpi ha ringraziato il Prefetto per aver sostenuto, durante tutto l’iter e con il proprio parere favorevole, la richiesta formulata con delibera di Giunta e corredata da documenti che attestano le peculiari tradizioni storiche, culturali, sociali ed artistiche, alle quali è stato dato ampio risalto nella relazione del ministro dell’Interno, che costituisce parte integrante del decreto stesso. Il Prefetto, nell’esprimere le sue più vive congratulazioni ai rappresentanti dell’ente locale e a tutta la popolazione di Sanluri, ha sottolineato come il citato riconoscimento debba essere motivo di soddisfazione anche per le Amministrazioni che si sono succedute nel tempo, che si sono dotate di servizi efficienti in grado di fornire risposte adeguate ai bisogni dei cittadini e dei turisti. La distinzione onorifica rappresenta il recupero della memoria storica dell’ente e, per la sua comunità, un importante simbolo dell’identificazione culturale. Con l’assegnazione del titolo di Città, infatti, è stata ufficialmente riconosciuta l’importanza storica, architettonica, culturale ed artistica di Sanluri, emblema di un territorio che ha saputo riscattarsi nel corso del tempo, superando orgogliosamente le difficoltà e criticità che lo hanno investito, portando avanti un percorso virtuoso di insediamento demografico e di urbanizzazione sin dalla lontana epoca nuragica, arrivando a definire, nel corso del tempo, un assetto sociale, economico e culturale degno di nota.