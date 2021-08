Sanluri, dà fuoco agli ingressi del municipio e della caserma dei carabinieri

Allevatrice di 61 anni denunciata e ricoverata in Tso

SANLURI. Lo scorso maggio aveva tentato di colpire con una roncola un allevatore che aveva l’ovile confinante con il suo ed era stata denunciata in stato di libertà, questa mattina una allevatrice 61enne di Sanluri, ne ha combinate due davvero clamorose: per ritorsione verso i carabinieri che le avevano ritirato la patente la notte prima perché in condizioni di alterazione psicofisica ha causato un incidente, ha messo alcune piccole balle di fieno davanti all’ingresso della caserma della compagnia carabinieri e dato fuoco, altrettanto ha fatto più tardi all’ingresso del municipio. E’ finita che la donna è stata ricoverata con un Tso all’ospedale di Is Mirrionis di Cagliari. E’ stata anche denunciata per accensione aggravata di fuoco in luogo pubblico e di guida senza patente dopo. Questa mattina 31 luglio, dopo alcune ore dall’incidente causato, è andata in caserma per chiedere indietro la patente che le avevano sequestrata. Davanti alla risposta negativa, è andata via su tutte le furie per tornare poco più tardi con alcune balle di fieno prese nel suo ovile. Le ha sistemate davanti alla caserma dell’Arma in via Carlo Felice e ha dato fuoco, allontanandosi immediatamente dalla zona. I carabinieri si sono subito ac-corti dal fumo del principio d’incendio e con gli estintori lo hanno spento. Mentre è cominciata la ricerca della donna da parte dei militari, dalla caserma è stato chiesto al Comune che mandassero gli operai comunali per ripulire il marciapiedi davanti all’ingresso principale della caserma. Cosa che è stata fatta immediatamente. Ma quando la donna ha saputo dell’intervento dei dipendenti comunali o li ha visti lei stessa, ha ripetuto quanto fatto precedentemente in caserma: ha portato alcune balle di foraggio davanti all’ingresso del municipio e dato fuoco, salvo poi allontanarsi precipitosamente. Stavolta sono stati gli agenti della polizia locale, accorsi dal loro ufficio, a spegnere il fuoco. Intanto i carabinieri hanno proseguito le ricerche della 61enne e alla fine l’hanno rintracciata quando è tornata al suo ovile, in prossimità della statale 197. Davanti ai militari ha rea-gito in maniera aggressiva e pertanto è stata messa in sicurezza e poi affidata al personale del 118 per un ricovero ospedaliero in Tso. (luciano onnis)