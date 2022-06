Sanluri, cede il tetto: due operai feriti, uno è gravissimo

SANLURI. Ricostruito con maggiori particolari l’incidente sul lavoro accaduto nella tarda mattinata di oggi in un’azienda agraria di Sanluri Stato, borgata agricola di Sanluri, con due operatori feriti, di cui uno gravissimo e ricoverato con codice rosso in ospedale, mentre l’altro ha riportato solo traumi a un piede. Ad avere la peggio è stato un operatore agricolo di 59 anni, mentre l’altro è un 45enne, entrambi di Sanluri. Secondo quanto emerso finora dagli accertamenti effettuati dai carabinieri di Sanluri e dagli ispettori dello Spresal dell’Ats di Cagliari, i due si trovavano sulla tettoia in eternit di una struttura aperta adibita al ricovero delle balle di foraggio, quando la copertura ha ceduto strutturalmente e loro sono precipitati da un’altezza di circa quattro metri. Nella caduta nel vuoto, il 59enne ha riportato gravi ferite e per trasportarlo con la massima urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari è intervenuto l’elisoccorso, mentre il compagno, ferito a un piede, è stato portato all’ospedale di San Gavino. Per il 59enne i medici non nascondono la gravità delle con-dizioni. Sul posto sono arrivati assieme al 118 anche i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Sanluri e gli ispettori dello Spresal per gli accertamenti di legge sull’accaduto.(l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna